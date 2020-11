Eliminatorias Qatar 2022: Raúl Ruidíaz respondió ante críticas por su falta de gol

Raúl Ruidíaz fue uno de los más criticados al no poder anotar un gol durante la fecha doble de las Eliminatorias. El seleccionado peruano manifestó que "de verdad que no me importa. En ese sentido, nunca me he preocupado en eso. Por ahí escuché que he decepcionado, pero que mi mamá me diga algo así. Ahí, sí me preocuparía", declaró brevemente antes de tomar su vuelo a los Estados Unidos en el aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, Ruidíaz también dijo que “lo que opine la gente no le tomo importancia". Por otro lado, el delantero peruano se pronunció sobre la actuación de Gianluca Lapadula.

"Se le ve muy aguerrido, temperamental y con los pies juega muy bien. Va a tener oportunidad de mejorar él y todos", aseguró la ‘Pulga’ a la prensa.