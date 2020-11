“Estoy muy feliz”: así respondió Lapadula por su convocatoria a la Bicolor

El ahora jugador peruano, Gianluca Lapadula, mostró su entusiasmo por haber sido convocado a los siguientes partidos por las Eliminatorias Qatar 2022 contra Chile y Argentina.

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, dijo el futbolista a un medio internacional.

Recientemente se confirmó que Lapadula ya cuenta con una ficha en el Reniec, con lo que está a un paso en la regularización de la ciudadanía peruana. Este 8 de noviembre, Lapadula viajaría a Lima para encontrarse con el comando técnico de Ricardo Gareca e iniciar los entrenamientos de cara a las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias.