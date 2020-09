Arabia Saudita: André Carrillo descartó irse del Al-Hilal

El futbolista peruano André Carrillo descartó irse del equipo Al-Hilal, tras lograr el título de la Saudi Professional League.

“Como ya comenté en otras ocasiones cuando firmé aquí, mi intención no pasa por cambiar de club porque estaba contento aquí e hice una buena temporada. Lo principal es el trato que me han dado los directivos, mis compañeros y los fans. Eso hace que cualquier jugador se sienta cómodo y feliz”, señaló.

Por otro lado la ‘Culebra’ hizo referencia a la posibilidad de haberse ido al viejo continente. “A lo mejor en Portugal también me iba bien, jugué en equipos importantes. En Inglaterra, los primeros seis meses jugué bastante, pero los otros seis no tanto. (...) El Watford era un equipo chico y pelea por no descender. Yo prefiero jugar en un equipo grande que pelea por título”, dijo.

Cabe mencionar que Carrillo, durante sus dos primeras temporadas en este equipo de Arabia Saudita, ha promediado siete goles y 13 asistencias en 48 partidos disputados. (Con información de Diario AS / Depor)