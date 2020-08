Liga 1: Suspenden reinicio del campeonato peruano de fútbol

Esta tarde, debido a las aglomeraciones que se registraron en los alrededores del Estadio Nacional, los hinchas no respetaron el distanciamiento, no llevaban mascarillas, etc, previo al partido entre Universitario de Deportes y Cantolao, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) decidió suspender el resto de la fecha 7 del Apertura por la Liga 1.

Mediante un comunicado, el IPD señaló que los partidos programados para este sábado, domingo y lunes no se jugarán. En los próximos días se reunirá con los representantes de la Liga 1 para analizar la continuidad del campeonato peruano.

Asimismo, el Instituto Peruano del Deporte señaló que los incidentes producidos durante el día de hoy por supuestos hinchas del fútbol, “nos obligan a reevaluar la implementación de las medidas de seguridad adoptadas para el reinicio del campeonato”.