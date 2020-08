Christian Cueva: "Es una satisfacción grande que me llame Maradona"

El futbolista Christian Cueva confirmó que efectivamente recibió la llamada de Diego Armando Maradona y contó que el entrenador quiere contar con él en el club argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"Para cualquiera que te llame una de las figuras más grandes del fútbol es impresionante. Es una satisfacción grande que me llame Maradona y quiera contar conmigo, no lo esperé nunca, no lo había soñado ni nada, pero el fútbol es así. El que personas así confíen en uno es importante para que luego de concretarse las cosas motivan mucho para poder entregar todo", señaló “Aladino” a un medio deportivo local.

Cueva también agregó que en estos momentos se encuentra bien físicamente y esperando que pronto pueda resolverse su futuro futbolístico.

"Ya tengo casi un mes entrenando, uno siempre extraña la pelota como cualquier jugador pero también es importante la parte física y ya estoy listo para ponerme a la orden de lo que Dios permita para mí carrera", agregó el volante nacional.

"Espero que la próxima oportunidad que tenga, sea en Gimnasia o cualquier otro club la tomaré con mucha responsabilidad como lo he hecho siempre, uno sabe que la carrera de futbolista es corta y poco a poco se va acortando por lo que uno quiere hacerlo de la mejor manera", apuntó Cueva.