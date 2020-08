Benzema confiesa que probará suerte en el boxeo, tras su retiro

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, compartió un nuevo momento con sus seguidores quienes les hicieron muchas preguntas sobre su vida fuera de las canchas y por deportistas que admira, entre ellos mencionó a Mike Tyson y no ocultó su pasión por los deportes de contacto.

El ‘Gato’ no dudó en reconocer en su lista de personalidades en primer lugar a Ronaldo Nazario. “Es quien me hizo amar el fútbol”, pero ubica a Mike Tyson en este podio, lo hizo que su amigo, Fouad Ezbiri, campeón del mundo de kick boxing, preguntara si aún practica el boxeo y si probaría suerte en esta disciplina tras colgar los botines a lo que respondió:

“Sí, me gusta entrenar el boxeo y lo he hecho mucho contigo. Me gustaría prepararme seis meses y luego si crees que puedo estar preparado para un combate, claro”, contestó el francés.