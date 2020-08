Íker Casillas se retira del fútbol profesional: “es el momento de decir adiós”

El guardameta del Real Madrid anunció su retiro del fútbol profesional, después de estar sin entrar a las canchas por un año debido a un infarto. En sus redes sociales explicó la razón de su decisión.

“Es el momento de decir adiós. Gracias al fútbol por permitirme formar parte de él. No es un punto final, el viaje no acaba aquí. Tengo claro que volveremos a encontrarnos”, publicó Íker Casillas.

“Gracias al Real Madrid, donde pasé toda una vida. Me educaron, me vieron y me hicieron crecer. Por inculcarme sus valores y, en definitiva, por ser lo que soy”, terminó su mensaje, el cual fue contestado de inmediato por el club blanco y lo publicó en los medios.

Casillas es uno de los mejores arqueros del mundo, ganó tres veces la Champions (2000, 2002 y 2014) junto al Real Madrid, fue capitán de una de las mejores selecciones del mundo, campeonó el Mundial 2010 en Sudáfrica y las Eurocopas de 2008 y 2012.