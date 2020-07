Futbolista David Villa es investigado por presunto acoso sexual

El delantero español David Villa ha negado las acusaciones de acoso sexual vertidas por una extrabajadora del New York City, institución deportiva que abandonó en 2018, mientras que el club estadounidense ha anunciado la apertura de una investigación para aclarar los hechos.

El pasado 17 de julio, una mujer que se identifica como Skyler B en su cuenta de Twitter, que asegura ser extrabajadora del New York City, realizó duras acusaciones sobre el exdelantero del Barcelona.

“Pensé que estaba teniendo la oportunidad de mi vida cuando obtuve unas prácticas. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba cada día y mis jefes pensaban que era un gran material cómico. Las mujeres lo suficientemente valientes como para contar sus historias en voz alta son mis heroínas. Algún día. Garantizo que si alguien mencionara mi nombre a David Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre”, aseguró.

Por su parte, Villa, que finalizó su carrera como futbolista el pasado mes de diciembre en el fútbol japonés, mostró su oposición a las acusaciones. “Estas acusaciones son completamente falsas y las niego”, se defendió el “Guaje” en un comunicado enviado a la prensa.