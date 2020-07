Liga 1: esta sería la fecha y hora tentativa de la fecha 7 del Torneo Apertura

Tras cinco largos meses, la Liga 1 volverá el próximo viernes 7 de agosto. Los clubes deportivos ya se encuentran realizando partidos de práctica y a la espera de que el balón vuelva a rodar en los campos de fútbol.

La fecha 7 del Torneo Apertura se iniciaría con el partido entre Universitario de Deportes ante la Academia Cantolao en el Estadio Nacional. Precisamente esta fecha, coincide con un aniversario más de fundación del club ‘crema’.

El sábado 8 de agosto jugarían Carlos Stein vs. Cusco FC; San Martín vs. Deportivo Municipal; Alianza Universidad vs. Carlos A. Mannucci; Sport Boys vs. Sporting Cristal. El domingo 9: Sport Huancayo vs. UTC; Cienciano vs. Atlético Grau y César Vallejo vs. FBC Melgar.

Otro de los duelos esperados es entre Alianza Lima frente a Binacional, que está previsto también para el 9 de agosto en el Estadio Nacional. La semana cerrará con el encuentro entre Deportivo Lllacuabamba vs. Ayacucho FC.