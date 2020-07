Edison Flores jugó en nuevo empate del DC United

En los Estados Unidos, por la MLS, con la presencia del delantero peruano Edison Flores hasta los 69 minutos de juego, el DC United igualó 1-1 con New England por el grupo C. La visita abrió el marcador por intermedio de Adam Buksa cuando se jugaban los 51 minutos de juego, hasta que el argentino Federico Higuain, a los 72', puso la paridad.

El argentino Higuain había ingresado dos minutos antes por el peruano Edison Flores, para marcar el empate.

El partido se jugó en el ESPN Wide World of Sports Complex de Florida y el volante peruano jugó por 69 minutos.

Con este resultado, DC United sumó dos puntos en dos partidos jugados y se ubica tercero en el grupo C de la “MLS is Back” que está liderada por el Toronto y New England con cuatro unidades cada uno.