Messi explotó tras perder y darle LaLiga al Real Madrid

Lionel Messi, capitán del club catalán, no ocultó su fastidio tras caer 2-1 ante Osasuna y dejar servida la conquista de LaLiga para el Real Madrid. El astro azulgrana 'disparó' con todo y apuntó a cambios radicales en el club para intentar conseguir la Champions.

"La gente se está quedando sin paciencia porque no le estamos dando nada. Si queremos luchar por la Champions debemos cambiar muchas cosas. Ya dije que si seguíamos así no nos daba para Europa. No nos ha dado ni para la Liga”, dijo Messi tras caer ante Osasuna en el Camp Nou.

"El Madrid hizo lo suyo, después del parate ganaron todo, pero nosotros lo ayudamos mucho también. Tenemos que hacer una autocrítica global", agregó.