El ‘Loco’ Gatti: “Benzema es mejor que Messi a día de hoy”

El exportero argentino Hugo Orlando Gatti, volvió a instalar un debate más que polémico en el futbol español y se metió de lleno en el debate del momento al señalar lo que piensa de Lionel Messi y Karim Benzema.

“Messi es un crack, pero hoy Benzema es superior que Messi. No está bien, hace rato que no está bien. Benzema está rindiendo mucho más que Messi. Hacía mucho tiempo que no veía a un jugador del Madrid, quintando a Cristiano, así”, señaló el exportero de Boca Juniors.

"Benzema es el Madrid. Futbolísticamente, en goles, en presencia, habla, está metido en el partido... Messi no está, no es el Messi que uno quiere ver", explicó.

“No te da la sensación de que te pueda ganar el partido. Es una cosa lógica, son 33 años y llega un bajón. Ese Messi que corría en el aire no lo vamos a ver. Los deportistas a partir de los 30 años empiezan a caer”, afirmó Gatti.