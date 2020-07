Iker Casillas recuerda su infarto: "Jamás he vuelto a dormir bocabajo”

El 1 de mayo de 2019, la vida del arquero español y campeón del mundo, Iker Casillas dio un vuelco radical. Sufrió un infarto, que le obligó a colgar los guantes sin fecha de regreso. Este momento y otros los cuenta en un documental que ha grabado para una empresa de telefonía, que lleva desde julio recopilando material junto al ex arquero del Real Madrid.

"Me levante como todo los días, me voy a entrenar y noto que me voy quedando sin aire. Lo tengo aquí, pero no puedo. En ningún momento paso por mi cabeza que pudiera ser un infarto", señala en el avance del documental.

Su etapa en el Real Madrid, sus éxitos con la selección española (le han juntado con Andrés Iniesta para rememorar el Mundial) o su vida en Oporto son sólo algunas partes de un material que verá la luz próximamente.