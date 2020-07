Manco confía hacer un buen papel en el Grau para ser convocado por Gareca

Reimond Manco, nuevo jugador de Atlético Grau, habló de la selección peruana, de Alianza Lima y de las críticas que recibe. Y es que el delantero tiene intenciones de volver a la Selección Peruana de cara a las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

El jugador de 29 años cree que destacando con Atlético Grau puede tener chances de ser convocado por Ricardo Gareca.

"Jugar en Alianza fue un sueño cumplido. Mi papá es hincha de Alianza. Crecí siendo hincha de Alianza. Cuando me retire, llevaré a mi hijo al estadio para ver la blanquiazul", señaló.

Agregó: "Uno siempre quiere jugar en Alianza. Me gustaría volver a Alianza, pero tampoco me pondré un lazo para regalarme. Está en mis expectativas volver, pero no es algo que me quite el sueño".

Sobre la selección dijo que "Tiene que empezar el campeonato y debo estar mentalizado en ello. Grau no está pasando una situación tan grave como la del Boys el año pasado, pero no podemos seguir perdiendo puntos. Si a mí me va bien en Grau, se puede tentar a una posibilidad en la selección. Si me gustaría ser convocado, pero vamos de a pocos. Hay que llevar un rendimiento que sea dable y aceptable para ser convocado".