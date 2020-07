Punto final: Pizarro descartó jugar por Alianza Lima

El 'Bombardero' afirmó que su carrera como futbolista llegó a su fin y se tomará un tiempo para pensar cómo continuará en el mundo futbolístico.

El 'Bombardero' no volverá a las canchas de Matute. Claudio Pizarro puso punto final a las especulaciones sobre su posible regreso a Alianza Lima y señaló que es el fin de su carrera como futbolista.

Pizarro, quien fue despedido por todo lo alto tras su exitosa carrera en el fútbol alemán, indicó que aún tiene que evaluar cómo continuará su actividad con el balompié, pero descartó definitivamente ponerse nuevamente los chimpunes.

"Es un tema cerrado (el retorno a Alianza Lima). Yo ya terminé mi carrera, lo he decidido. Ha sido suficiente. Ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, pero todavía no sé qué", aseguró.

Pizarro brindó una teleconferencia desde el Weserstadion, estadio del Werder Bremen y afirmó que se tomará un tiempo para pensar con caltma su futuro a corto plazo.

"Voy a tener tiempo para pensar tranquilamente, analizar posibilidaddes y tomar una decisión al respecto sobre qué voy a hacer en un futuro".