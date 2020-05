Eliminatorias Sudamericanas iniciarían en octubre

En medio de la pandemia debido al coronavirus COVID-19, la Conmebol y la FIFA tienen tienen planeado iniciar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 en octubre, y arrancaran con la quinta y sexta fecha de la jornada.

El secretario de la Conmebol señaló que FIFA tiene el firme pensamiento de que las Eliminatorias Sudamericanas tienen que jugarse este año, ya que no se puede postergar más.

"Es un torneo FIFA y en ningún momento se tuvo la idea de suspenderlo por este año. El pensamiento FIFA es el europeo, más allá de ser un ente global e ir paso por paso. Cancelaron la fecha de junio y está activa la de septiembre, y si no se puede jugar, se pasará a octubre, y si no a noviembre. Es difícil suspender todo el año las Eliminatorias porque no daría el calendario para jugarlas después", indicó el Secretario adjunto de la Conmebol, Gonzalo Belloso.