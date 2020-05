Reimond Manco sueña con volver a la selección peruana

El actual jugador de Binacional, Reimond Manco siempre es recordado por los hinchas de la selección peruana ya que demostró tener todas las condiciones para estar dentro del equipo de Ricardo Gareca, sin embargo, temas extradeportivos lo alejaron de la Selección Peruana.

En pleno confinamiento por el COVID-19 ‘Rei’ ahora ha mostrado su interés de volver a la selección peruana y también para ser dirigido por el "Tigre" Gareca.

“Si me gustaría llegar a la Selección Peruana es porque también me gustaría que me diriga Ricardo Gareca”, contó a un medio deportivo.

Cabe señalar que en los últimos días Manco se ha solidarizado con varias personas en medio de la pandemia del coronavirus y ha brindado apoyo a las familias más vulnerables para que puedan afrontar este duro momento.