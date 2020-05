Hijo de Diego Maradona revela que no es hincha de Boca como su padre

Desde Italia, Diego Jr. reveló el verdadero motivo por el cual se hizo hincha de River. Su padre siempre hace noticia, y ahora él también y derribó uno de los grandes mitos que giraban en torno a su figura y a la de su padre, Diego Armando Maradona. El joven italiano nunca ocultó su fanatismo por River Plate y a partir de ello, los rumores quedaron instalados de que esta inclinación hacia el equipo Millonario fue por darle la contra hacia su progenitor, un emblema de Boca.

Sin embargo, el propio Diego Jr. enterró por completo esta versión y reveló el verdadero motivo por el cual se hizo hincha de River.

“Soy hincha de River nada más, no es por bronca a otro equipo. Sólo soy anti Juve porque son ladrones, roban en los partidos. A mí me han dicho que soy de River para hacerle la contra a mi papá. Es mentira. No tengo ninguna razón para ir en contra de él. Yo soy de River por Aimar. Sacando a mi viejo que es el más grande del mundo, mi ídolo de siempre fue Pablo Aimar”, confesó desde Italia el hijo del “10” argentino.