Bundesliga regresa este sábado 16 bajo protocolos contra el COVID-19

La primera de las grandes ligas del mundo se alista para su regreso con duelos a puertas cerradas, uso de mascarillas en bancos de suplentes y sin celebraciones grupales. Foto: EFE.

La primera gran liga de fútbol se alista para volver a las canchas. La Bundesliga regresa este sábado 16 de mayo con seis partidos, cinco de los cuales serán en simultáneo a las 8:30 AM, hora peruana, y donde destacan el Borussia Dortmund vs. Schalke 04 y RB Leipzig vs. Freiburg.

Dichos encuentros podrían ajustar posiciones en torno al primer lugar de la liga alemana, previo a la presentación del líder Bayern Múnich, que visitará el domingo 17 de mayo al Unión Berlín (11:30 AM hora peruana).

No obstante, el balompié teutón seguirá estrictos protocolos de prevención contra el coronavirus, con duelos a puertas cerradas, uso de mascarillas en bancos de suplentes, evitar escupir y prohibir celebraciones grupales y darse la mano.

la organización aceptó además la propuesta de la FIFA de realizar cinco cambios por partido, una de las principales novedades en la vuelta del fútbol.