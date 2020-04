Luis Advíncula se queda en el Rayo Vallecano

El lateral derecho del Rayo Vallecano, nuestro compatriota Luis Advíncula, negó que le haya llegado alguna oferta desde Italia y declaró que el supuesto interés de algún club del país transalpino “son rumores”. El “Rayo” podría permanecer en su club tomando en cuenta la crisis que afrontarán algunos equipos por la pandemia del coronavirus COVID-19.

“No me ha llegado ninguna oferta de Italia, han sido rumores. No fue nada y el presidente del club no habló conmigo”, dijo Advíncula, que reconoció que su decisión de fichar por el Rayo, pese a ser un equipo de Segunda, se debió al proyecto deportivo que le ofrecieron.

"Esa decisión no la consulté con Ricardo Gareca. El Rayo Vallecano tenía una opción de compra y desde un principio quería salir a préstamo, pero decidí quedarme. A Gareca le gustó la decisión que había tomado de quedarme", finalizó Advíncula.

Como se recuerda Advíncula fichó por el Rayo Vallecano en 2019, con un contrato de tres temporadas, que concluye en 2022.