El Manchester City rechazó la reducción salarial a sus empleados por coronavirus

El club inglés Manchester City comunicó que no recurrirá al sistema de paro parcial implantado por el gobierno británico para hacer frente a las consecuencias económicas ligadas a la pandemia de coronavirus COVID-19. Como se sabe, cinco clubes de la Premier League, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Norwich y Bournemouth anunciaron los últimos días haber enviado a sus empleados no futbolistas al paro parcial, el City no tiene pensado hacer lo mismo.

"Podemos confirmar, después de la decisión del presidente del consejo de administración la semana pasada, que el Manchester City no utilizará el programa de paro parcial del gobierno, implantado a causa del coronavirus", señaló el cuadro ciudadano en un comunicado.

Cabe señalar que la decisión tomada por el club inglés no involucra a futbolistas que son parte de la plantilla y el cuerpo técnico.