¿Cristian Benavente vuelve al fútbol peruano?: ‘Chaval’ muy cerca de este equipo

Cristian Benavente confesó en entrevista con Movistar Deportes, su deseo de volver a vivir en el Perú y de jugar en la Primera División del fútbol local. El ‘Chaval’ contó que entrar a la Liga 1 cumpliría con sus sueños y de sus familiares.

“Me gustaría jugar y vivir en Perú algún tiempo porque no lo he podido hacer nunca. Siempre voy a Lima en verano cuando tengo vacaciones y tengo ganas de quedarme. Me gustaría probar, vivir en Perú y jugar allá”, dijo

Si bien no brindó detalles de la camiseta del equipo que le gustaría vestir, dejó abierta la posibilidad de integrarse a Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal o Deportivo Municipal.

“Mi abuelo es de Deportivo Municipal que es un equipo que todos quieren más o menos en Perú, él no entra en polémicas. Mi tío que vive en Perú es de Sporting Cristal, o sea que no está ni en un bando ni en otro. La posibilidad de jugar en 'Muni’ está igual que la de jugar en Universitario, Alianza, Cristal o cualquier otro”, agregó.