Mohamed Salah estará presente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

La estrella del Liverpool de Inglaterra, Mohamed Salah, podría estar presente en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así lo informó el entrenador de la Selección de Egipto Sub-23, Shawky Gharieb.

"De los tres cupos mayores de 23 años que tenemos, la que tenemos clara es la de Mohamed Salah, porque es uno de los mejores jugadores del mundo", afirmó Gharieb.

Si bien no ha sido confirmado, el DT espera que Salah pueda participar. "No he hablado con Salah, pero su participación también requerirá de un esfuerzo por su parte de cara a hablar con su entrenador ".

Cabe indicar que aún se espera el visto bueno del club de Liverpool, pues que sería la tercera pretemporada que se pierde el jugador luego de no estar por el Mundial en 2018 y la Copa África 2019.