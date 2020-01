Kevin Quevedo no seguirá en Alianza Lima tras no llegar a un acuerdo

El atacante nacional, Kevin Quevedo no seguirá en el club Alianza Lima. No llegó a un acuerdo para renovar su contrato con los blanquiazules y ahora está en la busca de un nuevo equipo. Desde mediados de 2019, Alianza Lima intentó renovar el contrato de Quevedo, pero no se logró el acuerdo por las altas expectativas salariales del futbolista.

En los últimos días se informó que Alianza Lima y Kevin Quevedo habían retomado las conversaciones para que el futbolista pegue la vuelta a La Victoria.

Se habló de ofertas en el extranjero, pero hasta el momento el ahora ex blanquiazul no ha podido concretar ninguna y su futuro sigue siendo incierto para año que acaba de iniciar.