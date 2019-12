Alianza Lima vs Binacional: Mosquera dice “Ahora sí estamos al 100%"

El equipo de Binacional llegó esta tarde a Lima para enfrentar a Alianza Lima este domingo a las 03:30 p.m. en el estadio de Matute, por la segunda final de la Liga 1, a su salida del aeropuerto Jorge Chávez, su técnico Roberto Mosquera dio declaraciones:

“Los jugadores no van a declarar nada, solo yo les puedo decir que con respecto al primer partido ahora sí estamos al 100%. En ese partido estuvimos en un 50%, no dormimos tres días, no entrenamos tres días (por trágica muerte del jugador Juan Pablo Vergara), entonces eso no era el mejor de nuestros momentos, como lo dije en algún momento, administrar el dolor no es mi especialidad, he tenido que aprender y no creo haberlo hecho del todo bien”, expresó Mosquera.

“Estamos potenciados, hemos dormido, entrenado, alimentado, lo cual no hicimos en el primer partido, entonces, obviamente vamos a ver a un Binacional más potenciado porque hemos podido hacer la vida de deportista que no pudimos hacerlo. El dolor, no es que haya cedido de la tragedia que tuvimos sino que hemos entendido que uno no puede convivir eternamente con ese dolor porque no tendríamos vida, lo que hemos hecho es se vaya convirtiendo en un recuerdo eterno de una persona maravillosa, de un jugador fantástico”, agregó.

“Creo que llegamos un 50% mejor que en el primer partido, así que tenemos la tranquilidad de estar físicamente, técnicamente y anímicamente bien. No vamos a tener que hacer tanto esfuerzo como lo hicimos allá, por el dolor que nos agobiaba”, finalizó el estratega Mosquera Vera.