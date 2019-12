Claudio Pizarro : "Me encantaría volver a jugar en el Perú"

El jugador del Werder Bremen no le cierra las puertas a un regreso a Alianza Lima.

Desde Alemania, Claudio Pizarro volvió a hablar sobre la posibilidad de volver a jugar en club Alianza Lima antes de terminar su carrera profesional. El “Bonbardero de los Andes” tiene contrato con el club alemán Werder Bremen hasta mediados del 2020, sin embargo no le cierra las puertas al equipo Blanquiazul.

El delantero peruano analizó de esta manera su regreso al cuadro de La Victoria: "Yo siempre he dicho que nunca cierro ninguna posibilidad ni voy a cerrarla, porque no sé qué pueda pasar más adelante. Lo he dicho siempre" señaló el delantero peruano.

También aprovechó para desmentir los rumores que se iniciaron en mitad de este año, mismos que lo situaban esta temporada en Alianza Lima: “Llegó un punto en que comenzaron a hablar allá, a decir que yo estaba yendo, que ya habían conversado conmigo. Yo no había conversado con nadie ni nada por el estilo”, confesó.