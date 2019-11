Ministra de Chile arremete contra presidente de Conmebol por criticar a su país

La ministra del Deporte de Chile, Cecilia Pérez, demostró su incomodidad por las declaraciones del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien señaló que nuestro país realizó en “11 días lo que en Chile no se hizo en 11 meses”, y que Lima era la ciudad donde tendrían que haber venido desde el principio, en el marco de la organización de la final de la Copa Libertadores.

La funcionaria decidió revelar algunos requerimientos solicitados por ente rector del fútbol sudamericano, tras considerar que estas polémicas declaraciones fue una sorpresa negativa que les deja un sabor amargo a su gestión.

"No fue lo que nos dijo por videoconferencia. Entendimos, aún cuando le garantizamos todas las medidas de seguridad para que se realizara. Los clubes que tenían que disputarla, señalaron que sus jugadores no se sentían seguros viniendo a Chile. Lo comprendimos, aún cuando le señalamos que contábamos con todas las medidas de seguridad”, dijo la exvocera de gobierno.

“Cuando él señala que en 11 meses no se hizo lo de 11 días en Lima, ¿a qué se refería? ¿A que nosotros como gobierno no les aceptábamos una ley corta que los eximiera de impuesto a la Conmebol y sus patrocinadores? ¿Se refería a que no aceptamos cerrar dos meses antes el estadio y no pudieran entrenar nuestros deportistas? ¿O a que no aceptáramos financiarles una fiesta de 40 millones en Castillo Hidalgo para los gerentes de la Conmebol y a sus patrocinadores?", añadió Cecilia Pérez.

Finalmente señaló que si esos fueron los motivos por los que la organización decidió optar por otro lugar, entonces les volverían a negar dichas condiciones. “Nuestros deportistas, nuestras leyes y normativa están primero que todo evento y organismo internacional”, expuso la ministra.