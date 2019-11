Perú vs Chile: FPF iniciará proceso de devolución de dinero de las entradas este viernes

A través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol informó que iniciará el proceso de devolución de las entradas para el Perú vs Chile desde este viernes 22 de noviembre, esto luego que los seleccionados de ‘la roja’ decidieran no jugar contra la blanquirroja debido a los problemas sociales que afectan a su país.

El máximo ente rector del fútbol nacional explicó que el proceso se iniciará desde las 11 de la mañana y estará dirigido a quienes adquirieron boletos con tarjetas de crédito o a través de un pago en efectivo.

"Las personas que adquirieron las entradas mediante tarjeta de crédito o débito, el reembolso será directo a la tarjeta mediante la cual se realizó el pago. Este proceso podrá demorar un máximo de 25 días hábiles (tiempo establecido por el procesador de pagos y el Banco emisor). No deberán realizar ningún trámite previo para recibir su devolución", señala el comunicado.

Los hinchas que adquirieron las entradas a través de un pago en efectivo deberán ingresar al siguiente LINK, ingresando su código de reserva e indicar un número de cuenta bancaria para tramitar la devolución. "Esta devolución (transferencia) se realizarán como máximo hasta el 10 de diciembre de 2019. En caso no encuentres tu código, puedes solicitarlo a través de la misma web en la sección 'No me llegó mi código'", agregó la FPF.