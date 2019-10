Christian Cueva no jugará en el Santos este año tras faltar a entrenamiento

Futuro incierto. Christian Cueva sigue sin resolver su situación profesional en Brasil y tras superar una serie de impases con el Santos, volvió a reincidir y ha quedado fuera del equipo en lo que resta del año, así lo confirmó el director deportivo, Paulo Autuori.

El director deportivo del 'Peixe' declaró categóricamente que ‘Aladino’ ya no jugará en Santos esta temporada “porque tiene muchos problemas”. Esto luego que Cueva no asistiera a las prácticas de cada fin de semana.

"Cueva tiene muchos problemas, todos lo saben. Empeoró debido a la situación que ocurrió. No asistió al entrenamiento del sábado, sin explicación. Aún no lo hemos decidido. Ya no juega en Santos este año”, dijo Autuori.