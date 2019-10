Mosquera sobre quejas por jugar en Juliaca: Nadie obligó a clubes a participar en el torneo

Habló fuerte y claro: El director técnico de Binacional, Roberto Mosquera, respondió a los jugadores rivales que señalaron lo complicado que es jugar en Juliaca a casi 4 mil metros de altura.

"De repente es poco inhumano jugar en Juliaca, no es fácil, pero cuando entramos al torneo eso se sabe. Nadie los obliga a participar y Juliaca es parte del Perú. Deben buscar la fórmula, yo también he estado del otro lado (que no está en la altura)", sostuvo el DT.

Mientras tanto, el Binacional continúa siendo uno de los candidatos a llevarse el título nacional de este año, y es que en todo el año han perdido tan solo en dos oportunidades ante Independiente por la Copa Sudamericana y Sport Huancayo por el Torneo Apertura.

El próximo duelo del equipo puntero de la tabla de la Liga 1 Movistar, está programado para el próximo sábado a partir de las 5:15 p.m. donde se enfrentará al Sport Huancayo.