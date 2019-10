Lionel Messi no piensa dejar el Barcelona

Lionel Messi en una entrevista a TyC Sports, confesado cuál es el gol más importante que ha marcado en su carrera: “Más que bonitos, los goles deben ser importantes. Me quedo con el de la final de la Champions en Roma contra el Manchester United porque significaba cerrar el círculo con Guardiola y ganar el triplete, que nunca lo habíamos hecho. Ese gol redondeó un partido espectacular. ¿El gol contra el Getafe ’a lo Maradona’? Me quedo antes con el de semifinales de Champions ante el Madrid”.

El rosarino, de 32 años, ha manifestado sobre su club el Barcelona FC y señaló que “de acá no me quiero ir, no tengo la idea de moverme de Barza. Tengo el sueño de poder jugar en Newell’s, en el fútbol argentino, pero no sé si se puede dar. Tengo una familia y está por delante de mi deseo”.

En otro momento de la entrevista señaló que “le gusta el VAR si está bien usado”.