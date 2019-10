Perú vs Uruguay: bicolor sufriría baja a última hora ante "charrúas"

Según se conoció, el comando técnico de la escuadra Blanquirroja no arriesgaría al jugador Anderson Santamaría Bardales, de 27 años, y no estaría esta noche frente a la Selección de Uruguay, el jugador ayer no fue parte de las prácticas en la VIDENA por una sobrecarga muscular.

Como se recuerda, el central del Atlas de México ingresó en el partido pasado por Carlos Zambrano y podría haber arrancado este martes en el Estadio Nacional, ya que desarrolló un buen juego y estuvo atento a las indicaciones del "Tigre", informó esta tarde el diario Libero.

Y es que, la poca continuidad de Zambrano en el Dinamo de Kiev, podría haber hecho que Anderson Santamaría arranque desde el inicio ante los "charruas". Sin embargo, esta dolencia lo descarta del amistoso por Fecha FIFA que se jugará en el Estadio Nacional.