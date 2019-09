Paolo Guerrero recibiría hasta seis fechas de suspensión, según Globo Esporte

Paolo Guerrero puede enfrentar una suspensión de hasta seis fechas (más de un mes de para) tras el informe del juez Luiz Flávio de Oliveira. El medio brasileño Globo Esporte, conoció parte del informe que el árbitro elevó a la Confederación Brasileña de Fútbol.

"Expulsado por ofender al cuarto árbitro, Grazianni Maciel Rocha, con su dedo medio y diciendo las siguientes palabras: ‘Fuck you, fuck you, fuck you ’. Tras esto, se dirige hacia mí, golpeando el aire, pateando el piso y pronunciando las siguientes palabras: ‘Fuck you, fuck you, fuck you’, necesitando que sus compañeros de equipo lo sujeten para dejar el campo de juego", se lee en el informe del juez del encuentro.

Por ello, Paolo Guerrero, de 35 años, fue expulsado a los 44 minutos del primer tiempo, dejando a su equipo, el Internacional de Porto Alegre, con 9 hombres ya que Bruno Viera también vio la roja en el minuto 18 de juego contra el Flamengo, encuentro disputado en el Maracaná.

Pero eso no fue todo, luego de ser expulsado, el capitán de la bicolor, mostró gestos obscenos y lanzó insultos contra la fanaticada de su antiguo club, antes de retirarse a los vestuarios, donde horas después más calmado pidió disculpas por su acción.