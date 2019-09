VIDEO: Lionel Messi revela detalles de su vida íntima con Antonela Roccuzzo

El jugador argentino, Lionel Messi habló ampliamente sobre su relación con su esposa Antonela Roccuzzo; en entrevista con el Diario Sport, el futbolista tuvo solo palabras de elogios y reconocimientos para la madre de sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro).

"Es todo para mí. El hecho de tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas, es una persona que me conoce hace muchísimo tiempo, me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme en cada momento, sobre todo en los malos. Es una persona que no tiene días malos, siempre está de buen humor, es una compañera espectacular", señaló.

Asimismo, el seleccionado argentino, de 32 años, reveló cómo inició su romance con Antonela: "La conozco desde los siete años. Nuestra relación empezó más adelante. Ella era la prima de mi mejor amiga, ahí arrancó todo", indicó emocionado el jugador del club Barcelona.