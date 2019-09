Maradona lloró durante su presentación como técnico de Gimnasia

Esta tarde, Diego Armando Maradona asumió el cargo de técnico de Gimnasia La Plata, club que decidió contratar al exjugador como última y desesperada medida para evitar su descenso a la segunda división de Argentina.

Maradona, de 58 años, ingresó en medio de aplausos y cánticos al estadio Juan Carmelo Zerillo de esta ciudad, ubicada al sur de la capital argentina, a través de una manga inflable con forma de Lobo, animal que representa al club.

Vestido con ropa oficial de entrenamiento de su nuevo equipo, el flamante técnico tomó el micrófono y visiblemente emocionado les dijo a los hinchas que "yo no soy mago, vengo a trabajar. Y este plantel va a ser un ejemplo".

"Acá, el que no se entrena o el que no corre, no juega", les advirtió el “Diez” mirando a sus futbolistas, luego recorrió casi todo el campo para saludar a la hinchada, que lo aclamaba, y que le hizo soltar unas lágrimas.

La llegada de Maradona levantó el ánimo de este modesto club que nunca en su historia ha ganado un título de liga profesional y que últimamente ha estado luchando por salir del fondo de la tabla de posiciones.