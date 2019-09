Ricardo Gareca no quedó entre los finalistas al premio "The Best" de la FIFA

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, no integra la terna final al premio 'The Best' al mejor director técnico de la temporada, que se otorgará el próximo 23 de setiembre en el teatro 'La Scala' de Milán.

La FIFA anunció a los tres estrategas que lucharán para quedarse con el Premio "The Best al Entrenador de Fútbol Masculino 2019", en donde figuras tres técnicos que dirigen en la Premier League: Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool) y Mauricio Pochettino (Tottenham).

Según la FIFA, Gareca estuvo en la nominación porque fue subcampeón de la Copa América 2019 con Perú, siendo el mejor resultado de la Blanquirroja en la competición continental desde 1975, además de obtener triunfos sensacionales en el mismo evento deportivo contra Bolivia y Chile.