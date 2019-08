Claudio Pizarro afirma que le gustaría un partido de despedida con la bicolor

En entrevista con el diario alemán 'Weser Kurier', Claudio Pizarro, dijo que le gustaría tener un último partido con la bicolor. Asimismo, señaló que no está enterado de lo dicho por el técnico Ricardo Gareca, quien afirmó que merecía recibir un homenaje.

"No me di cuenta de lo dicho por Ricardo Gareca, pero sí me gustaría tener un partido de despedida con la Selección Peruana", afirmó el excapitán de la bicolor, que jugó su último partido con el equipo patrio en 2016.

Asimismo, el delantero, de 40 años, aseguró no sentirse triste por jugar su última temporada en el fútbol alemán, pues viene preparándose para ello con mucha anticipación.

"No siento angustia por tener mi último año en la Bundesliga. Me he estado preparando para este momento durante mucho tiempo. Para mí es importante que alcancemos nuestra meta, que es clasificar a un torneo internacional", añadió Pizarro Bosio.