Técnico Gareca expresó su molestia por incidente de Christian Cueva

El técnico Ricardo Gareca dijo esta tarde que ya tiene conocimiento sobre el incidente protagonizado por el jugador de la bicolor, Christian Cueva, quien fue grabado miccionando en la vía pública.

“El caso de Cueva, me preguntaron en un momento que no tenía mayor conocimiento. Ahora ya lo sé. Entonces, yo digo que no me gustó su comportamiento. Hay que tener cuidado, porque eso repercute. No he podido conversar con él”, expresó.

“Si hay algo rescatable, en la cual no estoy de acuerdo para nada, dentro de la gravedad y la incomodidad, es que se dio en un ámbito familiar. No lo minimizo ni lo justifico, pero no quiero que se me malinterprete”, indicó el entrenador.

Asimismo, el Ricardo 'Tigre' Gareca descartó una posible sanción al volante y aseguró que lo que es importante para el equipo es que llegue bien a las convocatorias, informa la agencia Andina.

“Todas las decisiones las tomamos en bien de la Selección. A mí me interesa cómo llegue. Ha dado todo con la Selección. Ojalá que no se repita. A nadie le hace bien, ni a la Selección”, finalizo.