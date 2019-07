Messi sería suspendido seis meses por ataques a la Conmebol, según ESPN

La Comisión de Ética de la Conmebol, emitiría la próxima semana su fallo contra el jugador argentino, Lionel Messi, quien calificó al ente rector del fútbol sudamericano como "corrupto".

"La semana que viene va a salir el fallo de las declaraciones de Messi. Le darían seis meses de suspensión y esos meses de suspensión los puede llegar a cumplir en las fechas FIFA", reveló esta tarde Diego Monroy, periodista de ESPN.

"Messi se perdería: Argentina vs Chile, Argentina vs México, en septiembre. En octubre se perdería, Alemania vs Argentina y Argentina vs la selección vasca; y en noviembre, Argentina vs Arabia Saudita y Argentina vs Brasil", añadió el hombre de prensa.

Si se confirma los dicho por el periodista Diego Monroy en el programa ESPN FC, Lionel Andrés Messi Cuccittini, de 32 años, no podría ser tomado en cuenta para los partidos de la Selección Argentina de Fútbol en lo que resta del 2019.

El jugador albiceleste recibió de la Conmebol una fecha de suspensión y el pago de 1500 dólares por la expulsión que recibió ante Chile, en el duelo por el tercer lugar de la Copa América 2019, lo que motivó sus afirmaciones contra el ente rector del fútbol sudamericano.