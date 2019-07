Ricardo Gareca: Me hubiera gustado tener a Claudio Pizarro “en su mejor momento”

El Director Técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, se manifestó acerca del delantero del Werder Bremen Claudio Pizarro, a quien se refirió como un jugador de gran nivel profesional además de señalar que le hubiera gustado tenerlo bajo su mando cuando estaba en todo su esplendor como futbolista.

El entrenador argentino señaló que "Claudio es un embajador para el Perú, nosotros tenemos palabra de respeto, de agradecimiento en el tiempo que lo tuve y que lamentablemente nos tocó tenerlo en la última etapa de él. No me tocó a mí, me hubiese gustado tenerlo en el mejor momento de él".

El popular ‘Tigre’ continuó y señaló que Claudio fue uno de sus dirigidos cuando este se encontraba en la parte final de su carrera y señaló que nunca logró tener una “estabilidad de continuidad”.

Gareca también manifestó que siempre ha tenido “una admiración por Claudio a nivel profesional. Cuando lo tuvimos pudimos comprobar su nivel profesional. A veces, uno tiene mayor suerte con algún muchacho que con otro. Con él, lamentablemente lo agarré en una época ya de grande y con algunas molestias. Nunca pudo tener esa estabilidad. Claudio nunca pudo lograr esa estabilidad de continuidad, tuvimos que optar por no convocarlo".