Carlos Zambrano contó su verdad tras su regreso a la selección

El defensa central de la selección peruana, Carlos Zambrano, fue claro y directo al hablar sobre ciertos temas, especialmente de su distanciamiento con la ‘Blanquirroja’, durante las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

“Se especuló que me saque una amarilla apropósito con Venezuela, se sigue tocando el tema y que me escapé del hotel, que me fui del hotel sin pedir permiso a nadie. Fue una tremenda mentira la verdad. Después de ese partido, yo le pedí permiso a Ricardo Gareca, él y la Federación sabían lo que estaba pasando”, expresó.

Asimismo, Zambrano, cuestionó las duras críticas en su contra tras este hecho que afectó su imagen. "Me sepultaron en algún momento, como que a mí me jodió mucho eso en su momento, sabiendo cómo eran las cosas. A partir de ahí me crucificaron mal y creo que lo siguen haciendo. Creo que el Perú no ha cambiado en eso porque le tocó vivir a Pedro Gallese y le siguieron haciendo lo mismo. Por un error no pueden hacer eso con los jugadores, no saben que no damos por nuestro país”, manifestó.

En otro momento, aseguró no sentirse dolido por no haber estado presente en el Mundial de Rusia 2018. “Lo que más me importaba era que mi país esté en el Mundial esté quien esté”, señaló.