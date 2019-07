Messi podría enfrentarse a una sanción de hasta dos años por explosivas declaraciones

Las acusaciones de corrupción que lanzó contra la Conmebol podrían costarle hasta dos años de suspensión en el fútbol a Lionel Messi, esto si el organismo decide aplicarle las sanciones estipuladas en su Reglamento Disciplinario.

Tras el encuentro ante los brasileños en la ronda de semifinales, ‘la pulga’ cuestionó el arbitraje y la actuación de VAR por lo que hizo un llamado a la Confederación para que actuara, sin embargo dijo que no lo harían ‘porque Brasil manejaba todo’.

Sin duda el partido ante Chile por el tercer lugar de la Copa América fue la gota que rebasó el vaso. El astro arremetió contra la Conmebol tras ser expulsado del duelo por un altercado con Gary Medel. Para la estrella del Barcelona la roja fue injusta, por lo que decidió no ir a recoger su premio al considerar que el certamen se había desarrollado en medio de actos corruptos.

"¿Por qué no fui? Por todo un poco. Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show", arremetió.

Según el Reglamento Disciplinario, el crack argentino habría faltado a tres incisos (b, d y f) del artículo 7, en los que se señala que "son comportamientos imputables e infracciones sancionables" cuando uno de sus miembros "se comporta de manera ofensiva o realiza manifestaciones difamatorias"; "insultar de cualquier manera a la Commebol y a sus autoridades"; y "comportarse de tal manera que el fútbol como deporte y la Conmebol puedan verse desacreditados'.

Por su parte la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) exigirá a la Conmebol la renuncia de Wilson Seneme, director de la Comisión Arbitral, y pedirá que Messi no sea suspendido.