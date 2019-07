Perú vs. Brasil: Edison Flores sería baja en la final de la Copa América

Sería baja. La Selección Peruana no tendría a Edison Flores entre el once ideal para enfrentar hoy a Brasil en la final del Copa América 2019. Esto debido a que no pudo recuperarse de la lesión que aquejó ante el último encuentro con Chile.

Al parecer, Ricardo Gareca tenía planeado arrancar con el mismo equipo con el que arrancó ante los ‘mapochos’; sin embargo, el popular ‘Orejas’ no estaría en la lista de los convocados a causa de las molestias que sufre en el tobillo.

Pese a que Flores señaló el pasado sábado 6 de julio en conferencia de prensa que su recuperación iba de la mejor manera, no habría sido superada. Por ello, Gareca buscaría su reemplazante ya que lo necesita en óptimas condiciones.

Como se recuerda, Edison sufrió un golpe en el peroné en la semifinal de la Copa América 2019 y que ser cambiado por Christofer Gonzáles.