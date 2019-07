Copa América 2019: Oblitas considera falta de criterio designación de árbitro chileno

El gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, considera como una ‘falta de criterio’ la designación del árbitro chileno, Roberto Tovar, para la final de la Copa América 2019.

"Para mí es incomprensible cómo se disparan a los pies. He preferido no hablar de estos temas porque nos desgastan y no nos lleva a nada. Vamos a tener a esta misma gente en las eliminatorias. Para mí es incomprensible, falta de criterio nada más", sostuvo en un medio local.

El directivo señaló que lo ideal era que el argentino Néstor Pitana sea el encargado de dirimir el duelo entre Perú y Brasil por respeto a su trayectoria dado que fue considerado el mejor árbitro del Mundial. “Todos se quedarían tranquilos, hasta los mismos brasileños", dijo el popular ‘ciego’.

Asimismo contó que habló sobre este tema con Ricardo Gareca para poner paños fríos al asunto. “Le dije no te preocupes porque lo único que nos va a salvar es el VAR’, a pesar de que todos se quejan”.