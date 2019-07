'Pollo' Vignolo: "Dios quiera que gritemos Perú campeón"

El periodista Sebastián Vignolo, durante su programa "90 Minutos de Fútbol" de Fox Sports, soltó fuertes palabras hacia los árbitros previo a la final de la Copa América 2019 entre las selecciones de Brasil y Perú. Además, el 'Pollo' no ocultó su deseo de que la 'Blanquirroja' levante el título.

Vignolo, todavía con el recuerdo fresco de lo que sucedió en la semifinal en la que Brasil derrotó a Argentina (2-0), con polémica incluida por no utilizar el VAR en dos jugadas que pudieron significar penales a favor de la Albiceleste, dejó entrever que la organización de la Copa América no permitirá que Perú derrote a Brasil en el Maracaná.

"Ustedes creen de verdad, después de lo que vieron en el Brasil vs. Argentina, ustedes creen que van a perder una final en el Maracaná contra Perú, con Bolsonaro (presidente de Brasil) en la cancha. No va a pasar (...) Yo lo que creo es que Perú no tiene chances, por más que Perú sea un equipazo y me encanta. Ojalá, Dios quiera, que gritemos Perú campeón", expresó.

La selección peruana y Brasil jugarán el domingo 7 de julio por el título de la Copa América 2019 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, desde las 3PM (hora peruana).