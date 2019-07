Perú vs Chile: este es el once que enfrentará a los 'mapochos'

La bicolor quedó lista para el Clásico del Pacífico. Esta mañana nuestra selección entrenó en el estadio Sesc del club campestre Protásio Alves, donde se pudo observar el once que jugará con Chile.

El técnico Ricardo Gareca considera que el equipo que gana no se cambia, por ello no realizó variantes al once que venció por penales, en cuartos de final, a Uruguay. Pedro Gallese trabajó hoy de forma intensa en el arco, informa Líbero.

En la defensa seguirán Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco. En la volante Renato Tapia y Yoshimar Yotún. El cuarteto de atacantes Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero son inamovibles.

Perú y Chile se enfrentarán este miércoles 7:30 p.m. en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. Si empatan, se jugarán dos tiempos suplementarios de quince minutos cada uno y si persiste la igualdad, se definirá por penales.