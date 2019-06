Copa América 2019: Luis Suárez habló sobre penal que le tapó Pedro Gallese

La bicolor logró una angustiante clasificación a las semifinales de la Copa América 2019 al eliminar en tanda de penales a Uruguay. El charrúa Luis Suárez fue el primero en patear y el único en fallar. Pedro Gallese adivinó a dónde tiraría.

La Selección Peruana se quedaría con la victoria por 5-4 y ahora rivalizará ante Chile en las semifinales del torneo continental. Tras el disparo fallido, el delantero del Barcelona habló por primera vez sobre lo sucedido.

"Le quise pegar arriba, fuerte, sabiendo que el golero (Pedro Gallese) me conoce y obviamente me estudiaría. Me estaba regalando el otro palo de la forma que le pegué el otro día y pensé que se iba a ir ahí", indicó Luis Suárez.

El penal al que se refiere fue el que le convirtió a Japón en la fase de grupos. En aquella oportunidad le pegó al lado izquierdo del portero y creyó que el peruano Gallese iría a ese lado, por lo que decidió rematar al lado derecho.