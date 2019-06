Perú vs Brasil: Ricardo Gareca todavía no define el once titular

El técnico de la bicolor todavía no define el equipo patrio que enfrentará a Brasil esta tarde en el Arena Corinthians de Sao Paulo. La demora se debería a que el jugador Carlos Zambrano no se habría recuperado de su lesión y podría no ser tomado en cuenta.

Sin lugar a dudas, la Selección Peruana saldrá a ganar este encuentro, ambos equipos se juegan la clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2019, por lo que la presencia de los experimentados Jefferson Farfán y Paolo Guerrero está asegurada en la lista final.

En las últimas horas se comentó que Miguel Araujo se perfila como el reemplazo natural de Carlos Zambrano. A esta lista de novedades se suman los jugadores Andy Polo y Jospemir Ballón, quienes podría sumar minutos en el choque ante Brasil.