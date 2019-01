Perú cae 3-1 ante Ecuador en la cuarta fecha del Sudamericano Sub 20

Foto: Twitter/@FEFecuador

La Selección Peruana Sub 20 no pudo ante Ecuador y cayó derrotado por 3 a 1 en el estadio Bicentenario La Granja de Curicó (Chile), encuentro por la cuadra fecha del Sudamericano Sub 20 que era uno de los decisivos para asegurar su pase al hexagonal final.

El marcador lo abrió Ecuador con dos goles de Jordan Rezabala y Alexander Alvarado. Luego llegó el tanto para la blanquirroja con un gol de Oslimg Mora. Finalmente el gol de Leonardo Campana después de un tiro de esquina terminó por hundir a la bicolor.

Ecuador avanzó al hexágonal final con 9 puntos, mientras que la selección peruana se jugará “el todo por el todo” en partido ante Argentina este sábado 26 de enero desde las 3:10 de la tarde (hora peruana) en el estadio El Fiscal de Talca.