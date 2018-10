Nicolás Córdova: ¿Qué dijo sobre su futuro en Universitario?

Ante la difícil situación de la ‘U’, no han faltado quienes salieron a exigir una renovación que pasa por la salida del estratega chileno ¿Cuáles fueron sus palabras tras el duelo con Sport Huancayo?

Momentos difíciles. La complicada situación que atraviesa Universitario de Deportes llevó a muchos a hablar de una renovación necesaria y urgente al interior de la tienda crema. No han faltado quienes señalan que esta debe pasar por la salida de su técnico, Nicolás Córdova.

Córdova se vio en el centro de la polémica en los últimos días tras su desafortunado incidente en Campo Mar con un grupo de barristas, quienes exigieron su renuncia. Incluso se habló de traer de vuelta a Roberto Chale ¿Pero qué es es lo que piensa el entrenador chileno sobre su continuidad?

“Yo no soy dueño del club. Los dueños decidirán si me quedo o me voy. En la vida del entrenador siempre influyen los resultados. Yo lo que hago es trabajar mucho. Hay un clima emocional muy jodido. Hoy estoy acá y fue el partido más importante de mi carrera, definitivamente”, señaló.

“Jamás voy a evadir mi responsabilidad como líder de este grupo. Pero sigo acá. Es valioso lo que hicimos e hizo la gente, en un momento delicado. La noticia dio la vuelta al mundo, pero no vale la pena comentarla. Yo no sé lo que pasará en un futuro”, añadió el entrenador.

Como se recuerda, había trascendido que podría evaluar su renuncia si no lograba un buen resultado el jueves ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional. No obstante, la ‘U’ logró sumar tres puntos imponiéndose por la mínima diferencia.

“Después de todo lo que pasó, cada cosa habla por sí sola. Después se verá, si se necesita un cambio. No lo sé. Yo estoy acá. La verdad, es que hasta el día lunes pasó porque no ganamos, y yo soy responsable”, afirmó Córdova.

“Los hinchas vinieron (a Campo Mar) no porque soy chileno o les caiga mal, sino porque no ganamos”, concluyó. Aún queda mucha pelea por delante para salir de la zona del descenso.